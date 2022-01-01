8.32022, Один настоящий день
Триллеры, Криминал99 мин18+
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Один настоящий день (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Криминальный триллер о моральном выборе и сделках с совестью от режиссера «Мусорщика» и «Классика». В главных ролях Евгений Ткачук, Александр Робак и Петр Федоров. Капитан районного следственного комитета Валерий Капитонов получает от руководства особое задание – отмазать от тюрьмы влиятельного бандита, совершившего убийство. Капитонов оказывается перед дилеммой – посадить невиновного и продвинуться в карьерно-материальном плане или пойти против коррумпированной системы. Прежде готовый на все ради успеха следователь начинает сомневаться в том, что цель оправдывает средства.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ГШРежиссёр
Георгий
Шенгелия
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Александр
Робак
- ИТАктриса
Ирина
Туманцева
- ЕТАктёр
Егор
Трухин
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- СГАктёр
Сергей
Генкин
- Актёр
Константин
Быков
- ВШАктёр
Владимир
Шульгин
- Актёр
Юрий
Ваксман
- МШПродюсер
Михаил
Шашков
- ГШПродюсер
Георгий
Шенгелия
- ИЗПродюсер
Илья
Захаров
- ТЧХудожница
Татьяна
Черникова
- ДЮМонтажёр
Дмитрий
Юшин
- АФОператор
Алексей
Федоров
- АБКомпозитор
Андрей
Батурин