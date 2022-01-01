Один настоящий день (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный триллер о моральном выборе и сделках с совестью от режиссера «Мусорщика» и «Классика». В главных ролях Евгений Ткачук, Александр Робак и Петр Федоров. Капитан районного следственного комитета Валерий Капитонов получает от руководства особое задание – отмазать от тюрьмы влиятельного бандита, совершившего убийство. Капитонов оказывается перед дилеммой – посадить невиновного и продвинуться в карьерно-материальном плане или пойти против коррумпированной системы. Прежде готовый на все ради успеха следователь начинает сомневаться в том, что цель оправдывает средства.



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