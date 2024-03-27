Биография

Юрий Ваксман – актер и кинопродюсер, родился в молдавском Тирасполе в 1961 году. Творческая деятельность Ваксмана в 2013 году отмечена Благодарностью Президента РФ. Актерскому мастерству Юрий учился в театральном вузе Воронежа. После получения диплома работал на сцене Ярославского театра юного зрителя. В тяжелые девяностые Ваксман пытался заработать на жизнь разными способами. Сначала открыл бар в Ярославле, затем стоял за барной стойкой на Кипре, работал в бильярдном зале в Израиле. В 1999 году вернулся в Ярославль и вместе с единомышленниками открыл частный камерный театр, на сцене которого сыграл большое количество ролей. Супруга Ваксмана не имеет отношения к актерству. Она –архитектор. В семье двое детей: дочь Маша и сын Михаил. Первую кинематографическую роль Ваксман сыграл в картине «Тело». К съемкам в кино актер вернулся только через 10 лет. В 2000 году на экраны вышел фильм с участием Юрия Ваксмана «Олигарх». Среди его работ – персонажи в картинах «Молодой Волкодав», «Шулер», «Цветы зла» и во многих других. Особой популярностью у зрителей пользуется роль Колюни в знаменитом телевизионном сериале «Молодежка». Среди продюсерских проектов Ваксмана стоит отметить фильмы «Отряд Кочубея», «Ростов» и «Куба».