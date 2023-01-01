Консультант
Wink
Сериалы
Консультант

Консультант (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Консультант 1 сезон
Детективы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Начало 90-х. В южном городе Придонске маньяк зверски убивает детей. Спустя 10 лет поисков следователь Олег Брагин находит преступника. На судебное заседание прибывает психолог-консультант из Москвы, который заявляет, что подсудимый невиновен. Между ним и Брагиным начинается противостояние.

Все сезоны сериала Консультант смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Консультант»

Всё