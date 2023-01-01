Биография

Джаник Файзиев – режиссер, продюсер, актер, сценарист. Родился в 1961 году в Узбекистане. Сделав успешную карьеру на российском телевидении, занялся режиссурой и продюсированием кино. Джахонгир появился на свет в семье узбекского кинорежиссера и актрисы. Его отчим – тоже актер. Джаник дважды стал выпускником ВГИКа: сначала актерского направления, после – режиссерского. В зрелые годы вернулся в учебное заведение в качестве преподавателя. Личную жизнь Джаник обсуждать не любит. Он женат во второй раз. От первого брака у него сын и дочь. Еще две дочери родились вне брака. Сейчас женат на актрисе Светлане Ивановой, которая тоже родила ему двоих дочерей. Первая роль Джаника Файзиева в кино была сыграна им в 11 лет, вторая – в 14. Он продолжил сниматься, уже будучи студентом. Но вскоре понял, что его приоритет – режиссура. Попробовать себя в этой роли ему удалось в ташкентском театре. С середины 90-х переходит на телевидение в Москве. Известные телепроекты режиссера: «Старые песни о главном 2», «Намедни». С 2002 года заведует производством кино на Первом канале. Фильм Джаника Файзиева «Турецкий гамбит» становится первой режиссерской удачей в кино. После он продюсирует успешные картины: «Адмиралъ», «Каникулы строгого режима». Еще раз продемонстрировал режиссерский талант, создав кинофильм «Август. Восьмого».