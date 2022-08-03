Фильм Рубеж (2017)

«Рубеж» — фильм российского режиссера Дмитрия Тюрина о том, как циничный бизнесмен попадает во времена ВОВ и теперь должен помочь своим предкам одержать победу на известном Невском пятачке.



Михаил Шуров молод и крайне рационален. И он очень недоволен тем фактом, что археологи закрыли доступ к песчаному карьеру, с которого он продает песок. Однако, прикоснувшись к одному из предметов, найденному на раскопках, он переносится в прошлое — и узнает, какой воинский подвиг готовятся совершить его предки…



Останется ли бизнесмен таким же циничным, после того, как поймет, чем жертвовали защитники Ленинграда? Смотреть «Рубеж» фильм 2017 года приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

