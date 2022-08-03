Фильм Рубеж (2017)

О фильме
«Рубеж» — фильм российского режиссера Дмитрия Тюрина о том, как циничный бизнесмен попадает во времена ВОВ и теперь должен помочь своим предкам одержать победу на известном Невском пятачке.
Михаил Шуров молод и крайне рационален. И он очень недоволен тем фактом, что археологи закрыли доступ к песчаному карьеру, с которого он продает песок. Однако, прикоснувшись к одному из предметов, найденному на раскопках, он переносится в прошлое — и узнает, какой воинский подвиг готовятся совершить его предки…
Останется ли бизнесмен таким же циничным, после того, как поймет, чем жертвовали защитники Ленинграда? Смотреть «Рубеж» фильм 2017 года приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Фантастика, Приключения, Драма
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Тюрин
- Актёр
Павел
Прилучный
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- КБАктриса
Кристина
Бродская
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Александр
Соколовский
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актёр
Кирилл
Кяро
- АШСценарист
Александр
Шевцов
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ПСПродюсер
Павел
Степанов
- Продюсер
Александр
Бондарев
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ТРХудожница
Татьяна
Рябова
- ЕАХудожница
Екатерина
Арефьева
- РНМонтажёр
Родион
Николайчук
- Оператор
Юрий
Коробейников
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко