Рубеж
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Рубеж

Фильм Рубеж (2017)

9.12017, Рубеж
Фантастика, Исторический95 мин18+

О фильме

«Рубеж» — фильм российского режиссера Дмитрия Тюрина о том, как циничный бизнесмен попадает во времена ВОВ и теперь должен помочь своим предкам одержать победу на известном Невском пятачке.

Михаил Шуров молод и крайне рационален. И он очень недоволен тем фактом, что археологи закрыли доступ к песчаному карьеру, с которого он продает песок. Однако, прикоснувшись к одному из предметов, найденному на раскопках, он переносится в прошлое — и узнает, какой воинский подвиг готовятся совершить его предки…

Останется ли бизнесмен таким же циничным, после того, как поймет, чем жертвовали защитники Ленинграда? Смотреть «Рубеж» фильм 2017 года приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рубеж»