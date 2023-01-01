Биография

Александр Коршунов – актер кино и театра, профессор Щепкинского училища, режиссер. Родился в Москве 11 февраля 1954 года. Имеет почетное звание народного артиста Российской Федерации. Будущий актер вырос в творческой семье, его родители тоже были связаны с театром. После окончания средней школы подал документы в Школу-студию МХАТ. Выпустившись, получил работу в труппе Московского нового драматического театра. Там были сыграны Александром Коршуновым роли в таких пьесах, как «Моя прекрасная леди», «Путь вашей жизни», «В гостях и дома». С 1980 года также активно снимается в кино. Актер женат на Ольге Коршуновой, театральном художнике-постановщике. У пары есть дочь и сын, во взрослом возрасте также связавшие жизнь с актерской профессией. За свою карьеру Коршунов снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Длительное время исполнял преимущественно небольшие и эпизодические роли, в том числе и в известных проектах – «Портрет жены художника», «Не могу сказать прощай». Принесли известность Александру Коршунову фильмы «Мелюзга», «Парниковый эффект», «Брестская крепость». Помимо успешной карьеры актера, в 1996 году получил должность преподавателя в Щепкинском училище, где читает студентам курс актерского мастерства. Также занимается режиссерской деятельностью в Московском драматическом театре «Сфера».