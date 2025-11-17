Собор (сериал, 2021) смотреть онлайн

«Собор», сериал 2021 года, — масштабная российская историческая сага в многосерийном формате, доступная к просмотру на Wink. В главных ролях — Александр Балуев, Юлия Снигирь, Сергей Марин и другие.



Действие разворачивается в России начала XVIII века, во времена правления Петра I. Главная сюжетная линия — судьба молодого крепостного Ивана Старшова, его чувства к княжне Марии, а также судьбы других героев на фоне исторических перемен: реформ, войны, зарождения новой России.



Сериал «Собор» рассчитан на зрителей, которым нравятся исторические драмы, эпические саги и масштабные проекты с любовной линией на фоне судьбоносных событий. Если хочется посмотреть на отечественную историю с человеческим лицом — с драмой, страстью и сложным выбором персонажей — «Собор», сериал, смотреть можно с подпиской на Wink.

