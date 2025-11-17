Собор (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
9.42021, Собор. Сезон 1. Серия 6
Драма, Исторический18+
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Собор
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+51 мин
Собор
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Собор
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+51 мин
Собор
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+52 мин
Собор
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+55 мин
Собор
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+54 мин
Собор
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+63 мин
Собор
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+52 мин
Собор
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+56 мин
Собор
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+51 мин
Собор
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+54 мин
Собор
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Времена царствования Петра I, самое начало XVIII века. Молодой крепостной парень Иван Старшов безумно влюблён в княжну Марию. Но из-за разницы в социальном положении их брак невозможен. Из-за личной трагедии крепостной теряет веру в бога: что это за бог, который не может связать его с любимой девушкой? Иван покидает родную деревню и поступает в Преображенский полк. Крепостной становится участником больших побед армии и свидетелем глобальных реформ, которые проводит Пётр I. Иван категорически не согласен с тем, что, родившись холопом, он до конца своих дней должен оставаться в этом статусе. Он верит, что способен на большее. И доказывает это, во имя любви.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актёр
Ян
Цапник
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Елизавета
Шакира
- Сценарист
Джаник
Файзиев
- АШСценарист
Александр
Шевцов
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Константин
Эрнст
- ТВПродюсер
Татьяна
Венгерова
- ДАХудожник
Дмитрий
Андреев
- ЖПХудожница
Жанна
Пахомова
- СЛХудожница
Светлана
Литвинова
- Художник
Владимир
Никифоров
- РОКомпозитор
Райан
Оттер