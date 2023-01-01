Ян Цапник
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 15 августа 1968 г. (56 лет)
Биография
Ян Цапник — актер театра и кино. Родился в Иркутске 15 августа 1968 года. Свои первые театральные роли артист получил еще в детстве, выступая на сцене со своим отцом. В юношеские годы учился играть на скрипке и увлекался спортом. Получив школьный аттестат, поступил в Свердловский театральный институт, где отучился всего 2 года, но уже на втором курсе исполнил эпизодическую роль в драме «Ищу друга жизни». Затем будущий актер был призван в армию, а отслужив, перевелся в ЛГИТМиК. В 1995 году начинающего актера приняли в Академический Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, где он работал более 10 лет. Успех в кино пришел к Яну Цапнику после съемок в сериале «Улицы разбитых фонарей», но всенародное признание артист получил, сыграв в 2002 году одного из персонажей многосерийного фильма «Бригада». Благодаря этому криминальному сериалу он стал востребованным актером кино и продолжил сниматься у известных кинорежиссеров. В его фильмографии появились яркие роли в комедиях «Горько!», «Физрук», «Команда „Б“», драмах «Спарта», «Временные трудности». Также Цапника можно увидеть среди актеров «Модного синдиката» — новой криминальной комедии от СТС.
Фильмография
- 8.2Скоро
Злые люди2025
- 9.4
Капитан Крюк2024, 92 мин
- 8.4
Василий2024, 107 мин
- 9.1
Баба Яга спасает Новый год2024, 99 мин
- 9.0
Огниво2024, 106 мин
- 8.7
Политех2023
- 9.0
Отмороженные2023
- 8.0
Новогодний ол инклюзив2023, 83 мин
- 9.0
Одна дома2023, 88 �минБесплатно
- 8.7
Вредная привычка2023, 94 минБесплатно
- 8.1
Непослушная2023, 102 минБесплатно
- 9.0
Баба Яга спасает мир2023, 90 минБесплатно
- 9.0
Модный синдикат2022Бесплатно
- 8.7
Свободные отношения2022, 98 минБесплатно
- 8.1
Елки 92022, 94 минБесплатно
- 8.4
МиниМакс2020, 81 мин
- 6.4
Конференция2020, 129 мин
- 8.7
Братство2019, 107 мин
- 8.9
Команда мечты2019, 81 минБесплатно
- 7.9
Трудности выживания2019, 86 мин