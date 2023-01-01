Биография

Ян Цапник — актер театра и кино. Родился в Иркутске 15 августа 1968 года. Свои первые театральные роли артист получил еще в детстве, выступая на сцене со своим отцом. В юношеские годы учился играть на скрипке и увлекался спортом. Получив школьный аттестат, поступил в Свердловский театральный институт, где отучился всего 2 года, но уже на втором курсе исполнил эпизодическую роль в драме «Ищу друга жизни». Затем будущий актер был призван в армию, а отслужив, перевелся в ЛГИТМиК. В 1995 году начинающего актера приняли в Академический Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, где он работал более 10 лет. Успех в кино пришел к Яну Цапнику после съемок в сериале «Улицы разбитых фонарей», но всенародное признание артист получил, сыграв в 2002 году одного из персонажей многосерийного фильма «Бригада». Благодаря этому криминальному сериалу он стал востребованным актером кино и продолжил сниматься у известных кинорежиссеров. В его фильмографии появились яркие роли в комедиях «Горько!», «Физрук», «Команда „Б“», драмах «Спарта», «Временные трудности». Также Цапника можно увидеть среди актеров «Модного синдиката» — новой криминальной комедии от СТС.