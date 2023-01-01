Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальные истории журналиста Серегина и адвоката Челищева сплетутся вместе в завершающей части «петербуржской трилогии». Лев Борисов, Александр Домогаров и Евгений Сидихин в сериале «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика» — смотрите на Wink.



Никита Кудасов — глава особого отдела РУОП. Время от времени он замечает, как его начальство, целью которого должна быть борьба с преступным миром, то и дело создает искусственные препятствия для разрешения дел, касающихся отдельных криминальных персонажей. Подозрения Кудасова только крепнут, когда к нему приходит журналист Серегин с досье на криминального авторитета Антибиотика. Он понимает, что его непосредственный шеф — полковник Ващанов — ведет двойную игру…



Куда расследование заведет милиционера и журналиста? Какие грязные тайны им удастся раскрыть и сумеют ли они выстоять против «оборотней» и бандитов, действующих сообща? Смотрите сериал «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика» в хорошем качестве на Wink.



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