Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001) смотреть онлайн
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Сюжет
Криминальные истории журналиста Серегина и адвоката Челищева сплетутся вместе в завершающей части «петербуржской трилогии». Лев Борисов, Александр Домогаров и Евгений Сидихин в сериале «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика» — смотрите на Wink.
Никита Кудасов — глава особого отдела РУОП. Время от времени он замечает, как его начальство, целью которого должна быть борьба с преступным миром, то и дело создает искусственные препятствия для разрешения дел, касающихся отдельных криминальных персонажей. Подозрения Кудасова только крепнут, когда к нему приходит журналист Серегин с досье на криминального авторитета Антибиотика. Он понимает, что его непосредственный шеф — полковник Ващанов — ведет двойную игру…
Куда расследование заведет милиционера и журналиста? Какие грязные тайны им удастся раскрыть и сумеют ли они выстоять против «оборотней» и бандитов, действующих сообща? Смотрите сериал «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика» в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Виктор
Сергеев
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актёр
Лев
Борисов
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- Актёр
Лев
Дуров
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- НРАктёр
Николай
Рудик
- ВРАктёр
Василий
Реутов
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- ББАктёр
Борис
Бирман
- АТАктёр
Андрей
Толубеев
- Сценарист
Илья
Тилькин
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ЛМПродюсер
Леонид
Маркин
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- Актёр дубляжа
Ян
Цапник
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ИДАктёр дубляжа
Игорь
Добряков
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк