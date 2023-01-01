Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
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Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика

Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001) смотреть онлайн

9.42001, Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика 1 сезон
Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Криминальные истории журналиста Серегина и адвоката Челищева сплетутся вместе в завершающей части «петербуржской трилогии». Лев Борисов, Александр Домогаров и Евгений Сидихин в сериале «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика» — смотрите на Wink.

Никита Кудасов — глава особого отдела РУОП. Время от времени он замечает, как его начальство, целью которого должна быть борьба с преступным миром, то и дело создает искусственные препятствия для разрешения дел, касающихся отдельных криминальных персонажей. Подозрения Кудасова только крепнут, когда к нему приходит журналист Серегин с досье на криминального авторитета Антибиотика. Он понимает, что его непосредственный шеф — полковник Ващанов — ведет двойную игру…

Куда расследование заведет милиционера и журналиста? Какие грязные тайны им удастся раскрыть и сумеют ли они выстоять против «оборотней» и бандитов, действующих сообща? Смотрите сериал «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика» в хорошем качестве на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Криминал

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика»

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