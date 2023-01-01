Биография

Игорь Добряков – актер театра, кино и дубляжа, сценарист, родился 6 июня 1947 года. Был удостоен звания заслуженного артиста. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов, а также порядка 50 ролей дубляжа. Игорь Добряков получил актерское образование в ЛГИТМиКе (мастерская З. Корогодского). Служил в Александринском театре, в театре комедии и студии киноактера. Первым фильмом Игоря Добрякова стала семейная кинокартина «Пятая четверть». Спустя год актер снялся в драме «Ищу человека». В том же году на экраны вышла биографическая драма «Открытая книга» с участием актера. Партнерами по съемочной площадке стали Людмила Чурсина, Анна Алексахина, Владислав Дворжецкий. В 1988 году актер снялся в военной мелодраме «Моонзунд» с Олегом Меньшиковым в главной роли. В 1994 году участвовал в сериале «Русский транзит». Одну из ролей Игорь Добряков исполнил в кинокомедии «Особенности национальной охоты». Актер снимался в рейтинговых сериалах «Убойная сила», «Империя под ударом», «Улицы разбитых фонарей», «Военная разведка: Северный фронт», «Разведчицы». Профессионально занимался дубляжом иностранных фильмов, его голосом говорят герои таких фильмов, как «Пункт назначения», «Патриот», «Граф Монте-Кристо» и др.