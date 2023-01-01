Тени прошлого
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Тени прошлого

Тени прошлого (сериал, 2007) смотреть онлайн

8.72007, Тени прошлого 1 сезон
Криминал, Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Артeм Харламов, тридцатилетний частный детектив, офицер ФСБ, работающий под прикрытием. По рекомендации старого знакомого к нему за помощью обращается пожилой букинист, который получил из-за границы заказ на раритетную книгу из личной библиотеки маршала Нея, одного из легендарных сподвижников Наполеона Бонапарта.

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тени прошлого»

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