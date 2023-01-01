Биография

Дмитрий Сутырин — актер театр и кино. Родился в Новосибирске 15 июня 1973 года. Получив школьное образование в Новосибирске, поступил в Институт театра, музыки и кинематографии в Санкт-Петербурге на курс Андрея Андреева. После окончания вуза в 1997 году Сутырин работал в Культурном центре «Суббота», играл в Молодежном театре на Фонтанке и спектаклях Театра на Васильевском. С 1999 года на протяжении 6 лет был актером труппы Театра драмы имени Пушкина. Дмитрий Сутырин дебютировал в кино, приняв участие в трагикомедии «Сказ про Федота-Стрельца» 2001 года. Фильмография Сутырина насчитывает более 168 проектов, среди которых можно выделить такие ленты, как «Мажор 3», «Адмиралъ», «Одну тебя люблю», «Одиночка», «Странствия Синдбада», «Крик совы», «Крылья империи». Сутырин исполнил роль Марченко в сериале more originals «Библиотекарь».