День расплаты
Wink
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День расплаты
7.32017, День расплаты 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы16+

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День расплаты (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Это история об обычных людях, волею обстоятельств оказавшихся втянутыми в необычную, страшную историю, где человеческая жизнь перестает быть главной ценностью, где сведение личных счетов и сугубо меркантильный характер отношений диктуют ход и причинно-следственную логику событий. Три разновозрастные, ничем не непохожие и незнакомые друг с другом женщины в один день получают известие о том, что их жизни угрожает реальная опасность.

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Актёры и съёмочная группа сериала «День расплаты»

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