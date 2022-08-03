WinkСериалыДень расплаты1-й сезон3-я серия
7.42017, День расплаты. Серия 3
Драма18+
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День расплаты (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Это история об обычных людях, волею обстоятельств оказавшихся втянутыми в необычную, страшную историю, где человеческая жизнь перестает быть главной ценностью, где сведение личных счетов и сугубо меркантильный характер отношений диктуют ход и причинно-следственную логику событий. Три разновозрастные, ничем не непохожие и незнакомые друг с другом женщины в один день получают известие о том, что их жизни угрожает реальная опасность.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ТЭРежиссёр
Теймураз
Эсадзе
- НРАктриса
Наталья
Романычева
- НТАктриса
Наталья
Ткаченко
- МНАктриса
Мила
Новикова
- ДГАктёр
Дмитрий
Грошев
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- ВПАктёр
Владимир
Петров
- МЛАктёр
Михаил
Липкин
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ЛЧАктриса
Лада
Чуровская
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- ЕППродюсер
Евгений
Парфенов
- СВПродюсер
Сергей
Волков
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- АММонтажёр
Андрей
Мельников
- РШОператор
Рубен
Шахбазянц