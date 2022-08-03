Это история об обычных людях, волею обстоятельств оказавшихся втянутыми в необычную, страшную историю, где человеческая жизнь перестает быть главной ценностью, где сведение личных счетов и сугубо меркантильный характер отношений диктуют ход и причинно-следственную логику событий. Три разновозрастные, ничем не непохожие и незнакомые друг с другом женщины в один день получают известие о том, что их жизни угрожает реальная опасность.

