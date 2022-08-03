День расплаты. Серия 3
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День расплаты
1-й сезон
3-я серия
7.42017, День расплаты. Серия 3
Драма18+
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День расплаты (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это история об обычных людях, волею обстоятельств оказавшихся втянутыми в необычную, страшную историю, где человеческая жизнь перестает быть главной ценностью, где сведение личных счетов и сугубо меркантильный характер отношений диктуют ход и причинно-следственную логику событий. Три разновозрастные, ничем не непохожие и незнакомые друг с другом женщины в один день получают известие о том, что их жизни угрожает реальная опасность.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «День расплаты»