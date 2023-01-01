Биография

Алексей Фокин — российский актер театра и кино. Родился в городе Лесосибирске Красноярского края 24 января 1977 года. После окончания средней школы Алексей поступает в недавно созданный Красноярский институт искусств, с успехом оканчивает его и уезжает в Самару в 1999 году. Самарский драматический театр на несколько лет стал его школой профессионализма и развития таланта. В 2008 году был приглашен в труппу Театра Ленсовета, в котором работает до сего дня. Мелодраматические роли Алексея Фокина сформированы в работе на театральных подмостках, но более успешными оказываются фильмы в детективном и криминальном жанре. Дебют на съемках сериала «Тайны следствия» произошел в 2000 году, а затем в сериале «Литейный». Там формировалось новое амплуа актера. Фильмы Алексея Фокина, продиктованные сибирскими корнями, видны в «Шамане», «Испытательном сроке». Мелодраматическая роль в нескольких сезонах сериала «Женщина в беде» раскрывает богатство внутреннего мира. Более всего зрителям запомнились роли актера в военных боевиках: «Морские дьяволы», «Береговая охрана», «Снайпер», а также работы в криминальных драмах. Алексей Фокин снялся в 40 фильмах. С 2019 года актер на экране не появлялся.