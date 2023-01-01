Условный мент (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший опер и капитан полиции объединяются, чтобы бороться с преступностью. Отечественный детектив со звездой сериала «Глухарь» Денисом Рожковым.



Опытному полицейскому Дмитрию Рыжову довелось побывать по обе стороны закона. После несправедливого заключения в тюремной колонии он выходит на свободу и устраивается работать в ЖКХ. Однако спокойствия бывшему оперативнику не видать: он оказывается в эпицентре преступных разборок, пытаясь защитить свой район от нечистого на руку бизнесмена по прозвищу Веня Ворон. В этом непростом деле ему помогает честная участковая полицейская Арина Гордеева, которая также не готова мириться с местным произволом и насилием.



Смогут ли Дмитрий и Арина справиться с коррупцией и навести порядок в городе, узнаете в захватывающем приключенческом детективе «Условный мент». Смотреть сериал в хорошем качестве онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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