Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 смотреть онлайн

«Условный мент» 6 сезон — новая глава знакомого детектива о жизни простого района и его не совсем простых обитателей. У каждого героя появятся свои драмы, романы, семейные тайны и неожиданные повороты. Работа работой, но сердцу, как известно, не прикажешь.



Дмитрий Рыжов пытается держаться подальше от полиции, но в «Жилкомсервисе» его ждут новые начальники, старые враги и бесконечные конфликты. Дома тоже не все спокойно — прошлое возвращается в самый неподходящий момент. У Арины Гордеевой своя головная боль: родные активно устраивают ее личную жизнь, в районе появляются новые чиновники, начинаются игры за влияние. Вместе с тем — коммунальные аварии, странные преступления, любовные треугольники и соседские разборки.



Включайте сериал «Условный мент» на Wink. Шестой сезон сочетает криминальные истории, юмор и личные переживания героев.

