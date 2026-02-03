Условный мент. Сезон 6
Условный мент
6-й сезон

Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 смотреть онлайн

9.32024, Условный мент. Сезон 6 72 серии
Детектив16+
О сериале

«Условный мент» 6 сезон — новая глава знакомого детектива о жизни простого района и его не совсем простых обитателей. У каждого героя появятся свои драмы, романы, семейные тайны и неожиданные повороты. Работа работой, но сердцу, как известно, не прикажешь.

Дмитрий Рыжов пытается держаться подальше от полиции, но в «Жилкомсервисе» его ждут новые начальники, старые враги и бесконечные конфликты. Дома тоже не все спокойно — прошлое возвращается в самый неподходящий момент. У Арины Гордеевой своя головная боль: родные активно устраивают ее личную жизнь, в районе появляются новые чиновники, начинаются игры за влияние. Вместе с тем — коммунальные аварии, странные преступления, любовные треугольники и соседские разборки.

Включайте сериал «Условный мент» на Wink. Шестой сезон сочетает криминальные истории, юмор и личные переживания героев.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

