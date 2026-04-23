Веселый клоун
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Веселый клоун
9.32024, Веселый клоун
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 79 смотреть онлайн

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О сериале

Человек в гриме и костюме клоуна убивает пожилую руководительницу детской студии. Есть видео, но убийцу не опознать. Опера задерживают промоутера-клоуна, находят на его костюме кровь жертвы. Но у него алиби.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»