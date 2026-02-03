Образцовый гражданин
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Образцовый гражданин
9.32024, Образцовый гражданин
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 45 смотреть онлайн

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О сериале

Гладкого с ножом в сердце находят утром в парке случайные прохожие. На всех, включая Гордееву, убитый производил положительное впечатление, был образцовым гражданином. За что он поплатился?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»