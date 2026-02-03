Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 19 смотреть онлайн

Гори огнем
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Гори огнем
9.32024, Гори огнем
Детектив16+
Пожилой мужчина совершает самоподжог. Он оказался жертвой мошенников, которые вынудили его продать квартиру за гроши из-за высокого уровня радиации в ней. К тете Маше приходит мошенник с той же самой страшилкой про радиацию.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

