Капкан на охотника
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Капкан на охотника
9.32024, Капкан на охотника
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 89 смотреть онлайн

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О сериале

Бандиты похищают директора мебельного производства и требуют у его жены десять миллионов в качестве выкупа. Но на их беду в дело вступает условный мент Рыжов и его команда.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»