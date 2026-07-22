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Условный мент
6-й сезон
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9.32024, Квартальный отчет
Детектив16+

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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 97 смотреть онлайн

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О сериале

В заброшенном здании Рыжов находит спальный мешок с трупом женщины. Он звонит в полицию и получает удар по голове. Оперативники труп не находят. Коробицын сомневается, что он вообще был. Но кто-то же напал на Рыжова.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»