Сомнительная сатисфакция
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Сомнительная сатисфакция
9.32024, Сомнительная сатисфакция
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 85 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезонСпецсерииУсловный мент. Спецсерии. Псков

О сериале

Мужчина открывает дверь дезинсекторам - и попадает в свой личный ад. Его пытают и убивают, но кто и зачем? Случайные бандиты или близкие люди? Из-за денег или из мести? И как Рыжов попадает в число подозреваемых?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»