Ключ к расследованию
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Ключ к расследованию
9.32024, Ключ к расследованию
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 62 смотреть онлайн

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О сериале

Вечером с балкона Жанны при свидетелях спрыгнул мужчина. А утром в квартире нашли её труп. Если убил любовник, зачем демонстративно спрыгнул? Может быть, это сделал ревнивый муж? Но он в командировке.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»