Условный мент (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+40 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+42 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+40 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+43 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+44 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+40 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+42 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+44 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+45 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+44 мин
Условный мен�т
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+41 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+40 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+47 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+40 мин
Условный мент
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
Сюжет
Профессиональный тандем бывшего полицейского и привлекательной участковой в приключенческом детективном сериале «Условный мент» — 1 сезон смотреть онлайн вы можете в любое время на Wink.
Первый сезон знакомит зрителей с оперативником Дмитрием Рыжовым, который возвращается в родной Санкт-Петербург после пребывания в тюрьме за превышение полномочий. В городе он становится заместителем директора районного «Жилкомсервиса». Тем временем капитан мурманской полиции по имени Арина Гордеева приезжает в Питер и назначается участковым в том же районе. Охваченные жаждой справедливости, они приступают к борьбе с произволом и коррупцией.
Если вам не терпится узнать, получится ли у Дмитрия и Арины помешать местному криминальному авторитету, узнаете в остросюжетном детективе «Условный мент». Сериал в хорошем качестве все серии можно смотреть уже сейчас на видеосервисе Wink!
Сериал Условный мент 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Андрей
Коршунов
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- АНРежиссёр
Армен
Назикян
- ДРАктёр
Денис
Рожков
- АТАктриса
Анастасия
Тюнина
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- Актёр
Егор
Бакулин
- Актёр
Сергей
Кошонин
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- КБАктёр
Кирилл
Балобан
- ОБАктриса
Ольга
Богданова
- ЛМАктриса
Любовь
Макеева
- АСАктриса
Александра
Сыдорук
- ИБСценарист
Игорь
Бедных
- РХСценарист
Ренат
Хайруллин
- АГСценарист
Александр
Грицюк
- МГСценарист
Мария
Грицюк
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ВСХудожник
Виталий
Сащиков
- КУХудожник
Кир�илл
Утешкалиев
- ПСХудожник
Павел
Стерликов
- ВБМонтажёр
Владимир
Беззубченко
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Кудряшов
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев