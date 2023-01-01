Условный мент (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

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Профессиональный тандем бывшего полицейского и привлекательной участковой в приключенческом детективном сериале «Условный мент» — 1 сезон смотреть онлайн вы можете в любое время на Wink.



Первый сезон знакомит зрителей с оперативником Дмитрием Рыжовым, который возвращается в родной Санкт-Петербург после пребывания в тюрьме за превышение полномочий. В городе он становится заместителем директора районного «Жилкомсервиса». Тем временем капитан мурманской полиции по имени Арина Гордеева приезжает в Питер и назначается участковым в том же районе. Охваченные жаждой справедливости, они приступают к борьбе с произволом и коррупцией.



Если вам не терпится узнать, получится ли у Дмитрия и Арины помешать местному криминальному авторитету, узнаете в остросюжетном детективе «Условный мент». Сериал в хорошем качестве все серии можно смотреть уже сейчас на видеосервисе Wink!



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