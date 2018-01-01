Биография

Андрей Коршунов — российский режиссер, актер кино и театра, оператор, режиссер дубляжа. Родился 25 сентября 1971 года. Драматическое искусство Андрей Коршунов изучал под началом ленинградского театрального режиссера Михаила Левшина в Санкт-Петербургском государственном институте сценических искусств. После получения диплома Андрею удалось попасть в труппу театра «Комедианты», которым руководил его педагог Левшин. Пять лет он выходил на сцену, параллельно пробуя себя в режиссуре. Первой режиссерской работой Андрея Коршунова стала лента «Лопухи». Следом он снял сериалы «Эхо из прошлого» и «Литейный, 4». Новый режиссерский успех — мелодрама «Рыжая». Потом на экраны вышли его картина «Шпильки», сериалы «Десант есть десант» с Павлом Майковым в главной роли, «Дознаватель», «Чужой район», «Лихач» с Никитой Панфиловым, «Невский», «Крепкие орешки», «Филин 3» и другие. Есть у Андрея и роли в кино. Его можно увидеть в разных сезонах сериала «Улицы разбитых фонарей», в картине «Золотой век», в мини-сериале «Морские дьяволы. Судьбы», в сериалах «Наше счастливое завтра» и «Великолепная пятерка». А также в нескольких картинах, где он сам выступал режиссером. Еще в двух проектах он работал оператором — это фильм «Мясорубка» и документальная лента «Варлам Шаламов. Опыт юноши». В саге «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов» Андрей Коршунов выступает в качестве режиссера дубляжа.