Рыжая (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Саша Тарасова — молодой талантливый дизайнер. Очаровательную девушку невозможно забыть, увидев хоть раз. И вот, наконец, она, как ей кажется, нашла настоящую любовь и собралась замуж. Ее избранник, Никита Ловцов, сотрудник фирмы ее отца. Папа Саши, Артем Тарасов и его молодая жена Наташа устраи�вают для девушки пышную помолвку, на которой отец обещает будущему зятю десять процентов акций фирмы после свадьбы.



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