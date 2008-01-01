Рыжая
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Рыжая

Рыжая (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.52008, Рыжая
Мелодрамы90 мин16+

Сюжет

Саша Тарасова — молодой талантливый дизайнер. Очаровательную девушку невозможно забыть, увидев хоть раз. И вот, наконец, она, как ей кажется, нашла настоящую любовь и собралась замуж. Ее избранник, Никита Ловцов, сотрудник фирмы ее отца. Папа Саши, Артем Тарасов и его молодая жена Наташа устраивают для девушки пышную помолвку, на которой отец обещает будущему зятю десять процентов акций фирмы после свадьбы.

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Информация

Страна
Украина
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск