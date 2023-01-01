Биография

Сергей Горобченко – актер кино и театра, «Человек года» (2010) по версии «Gentlemen’s Quarterly». Обладатель приза «Бронзовая подкова», был номинирован на премию «Золотой орел». Творческая и личная жизнь Сергей Горобченко складывалась непросто. Он родился в Североуральске и уже с ранних лет проявил интерес к искусству, посещал музыкальную школу и участвовал в театральных постановках. Довольно быстро юноша определился с выбором будущей профессии и уехал поступать в ЛГИТМиК. После окончания института играл в «Ленкоме» и Санкт-Петербургском академическом театре комедии им. Акимова. В это же время начал сниматься в кино. На втором курсе ЛГИТМиКа у Сергея Горобченко и его сокурсницы Александры Флоринской родился сын. Однако отношения молодые люди не узаконили. В 2008 году Сергей женился на Полине Невзоровой, дочери ведущего Невзорова. Свою работу в кино Горобченко начинал с эпизодических ролей в «Агенте национальной безопасности» и «Марше Турецкого». Первой серьезной работой была роль Горохова в «Башмачнике». Дальнейшая карьера складывалась успешно, критики и зрители неоднократно отмечали талант Горобченко. После телесериала «Офицеры» сотрудники СВР РФ подарили Сергею боевой кортик в знак признательности. Среди других известных работ актера – «Братья Карамазовы», «Молодежка», «Легенды Феррари». Всего Горобченко снялся более чем в восьмидесяти фильмах и продолжает активно работать.