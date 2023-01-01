Сергей Горобченко
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 29 июля 1972 г. (52 года)
Биография
Сергей Горобченко – актер кино и театра, «Человек года» (2010) по версии «Gentlemen’s Quarterly». Обладатель приза «Бронзовая подкова», был номинирован на премию «Золотой орел». Творческая и личная жизнь Сергей Горобченко складывалась непросто. Он родился в Североуральске и уже с ранних лет проявил интерес к искусству, посещал музыкальную школу и участвовал в театральных постановках. Довольно быстро юноша определился с выбором будущей профессии и уехал поступать в ЛГИТМиК. После окончания института играл в «Ленкоме» и Санкт-Петербургском академическом театре комедии им. Акимова. В это же время начал сниматься в кино. На втором курсе ЛГИТМиКа у Сергея Горобченко и его сокурсницы Александры Флоринской родился сын. Однако отношения молодые люди не узаконили. В 2008 году Сергей женился на Полине Невзоровой, дочери ведущего Невзорова. Свою работу в кино Горобченко начинал с эпизодических ролей в «Агенте национальной безопасности» и «Марше Турецкого». Первой серьезной работой была роль Горохова в «Башмачнике». Дальнейшая карьера складывалась успешно, критики и зрители неоднократно отмечали талант Горобченко. После телесериала «Офицеры» сотрудники СВР РФ подарили Сергею боевой кортик в знак признательности. Среди других известных работ актера – «Братья Карамазовы», «Молодежка», «Легенды Феррари». Всего Горобченко снялся более чем в восьмидесяти фильмах и продолжает активно работать.
Фильмография
Актёр
- 8.9
Позывной «Пассажир»2023, 91 мин
- 6.9
До рассвета2023, 83 мин
- 9.1
Наш спецназ2022
- 9.2
Несокрушимый2018, 85 минБесплатно
- 8.8
Прощаться не будем2018, 110 мин
- 8.6
Сердечная недостаточность2017, 93 минБесплатно
- 9.1
Надежда (2014)2014Бесплатно
- 9.2
Фродя2012Бесплатно
- 8.7
Монро2009, 93 минБесплатно
- 8.5
Рыжая2008, 90 минБесплатно
- 8.2
Танцуй, не останавливайся2007, 97 минБесплатно
- 9.4
Бумер. Фильм второй2006, 110 мин
- 7.4
Антибумер2004, 72 мин
- 9.1
Тариф на любовь2004
- 9.5
Бумер2003, 109 мин