9.42006, Бумер. Фильм второй
Драмы, Боевики110 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Бумер. Фильм второй (фильм, 2006) смотреть онлайн
Сюжет
Константин Огородников (Кот) выходит из колонии, не отсидев положенный срок. После всех событий: гибели друзей, тюрьмы… Кот стал другим человеком. Он хочет начать жизнь с чистого листа.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Пётр
Буслов
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НОАктёр
Николай
Олялин
- ФААктёр
Феликс
Антипов
- ДМАктриса
Дарья
Мищенко
- АЦАктёр
Александр
Цуркан
- КБСценарист
Ким
Белов
- ИВСценарист
Иван
Вырыпаев
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- Сценарист
Пётр
Буслов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- СЧПродюсер
Сергей
Члиянц
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- Продюсер
Константин
Буслов
- Актёр дубляжа
Артур
Смольянинов
- ОААктёр дубляжа
Олег
Андреев
- ЕБАктёр дубляжа
Егор
Баринов
- АСАктёр дубляжа
Александр
Сериденко
- ВААктёр дубляжа
Владислав
Абашин
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- АСОператор
Александр
Симонов
- Композитор
Сергей
Шнуров