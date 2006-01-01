Бумер. Фильм второй (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Константин Огородников (Кот) выходит из колонии, не отсидев положенный срок. После всех событий: гибели друзей, тюрьмы… Кот стал другим человеком. Он хочет начать жизнь с чистого листа.



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