Бумер. Фильм второй
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Бумер. Фильм второй
9.42006, Бумер. Фильм второй
Драмы, Боевики110 мин18+
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Бумер. Фильм второй (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Константин Огородников (Кот) выходит из колонии, не отсидев положенный срок. После всех событий: гибели друзей, тюрьмы… Кот стал другим человеком. Он хочет начать жизнь с чистого листа.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бумер. Фильм второй»

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