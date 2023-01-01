Биография

Светлана Устинова — российская актриса, сценарист, продюсер и режиссер. Родилась в Северодвинске 1 мая 1982 года. Артистка с детства проявляла интерес к творческим профессиям и длительное время занималась балетом, однако после школы все же решила отучиться на экономиста. В 2005 году мечты о творческой карьере воплотились — Светлана поступила во ВГИК, а уже через год после начала учебы прошла пробы в криминальную драму Петра Буслова «Бумер. Фильм второй». На сегодня в фильмографии Светланы Устиновой 60 кино- и телеработ. Коллеги отмечают, что полученное разностороннее образование и помогло девушке выстроить такие глубокие и настоящие образы в кино. Наиболее удачными работами актрисы можно назвать роли в проектах «Магомаев», «Пушкин» и «Домашнее поле».