Пушкин (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия о приключениях вора-карманника по прозвищу Пушкин.



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В разгар съемок масштабного русско-французского кинопроекта о светиле русской поэзии исполнитель главной роли получает травму. Изворотливый продюсер Григорий совершенно случайно находит ему замену — Андрея Червонского, как две капли воды похожего на знаменитого поэта. Вот только Андрей никакой не актер, а преступник, в образе Александра Сергеевича ворующий деньги у ничего не подозревающих туристов.



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