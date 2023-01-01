Биография

Александр Молочников – перспективный актер театра и кино, востребованный режиссер и талантливый сценарист, родился в 1992 году в городе на Неве. Молодой актер имеет в своем активе несколько престижных наград. Дважды лауреат премии О. Табакова, два раза был номинирован на премию «Золотая маска». Награжден Почетной грамотой Президента РФ. Детские годы Александр провел в северной столице. С 3-х лет уже пытался создавать собственные спектакли. Учился в Аничковом лицее, где преподавателем был его отец. Два года жил с матерью в США. Окончив лицей, отправился в столицу и поступил в знаменитый ГИТИС на курс Л. Хейфеца. С 2012 года играл в московском чеховском театре. В 2014 году Молочников поставил два успешных спектакля «19.14» и «Бунтари», став самым молодым режиссером МХТ. Александр пока не связал себя узами брака. Он занят только работой, а в свободное время любит путешествовать по миру. Молочников пробует себя в разных ипостасях. В кино он пришел все в том же 2012 году. Снимался в картине «Каждый за себя» и в «Закрытой школе». Главные роли Молочников сыграл в киноленте «Холодный фронт» и детективе «Паук». Среди последних проектов Александра Молочникова – фильмы «Блокбастер», «Мифы» и «Безумие».