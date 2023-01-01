Биография

Резо Гигинеишвили – режиссер, сценарист, продюсер. Родился в Грузии в 1982 г., в городе Тбилиси. Отец – медик, мать – домохозяйка. После переезда семьи в Москву будущий режиссер мечтал о карьере дипломата, готовился к поступлению в МГУ. Его подготовительные сочинения увидела сестра, которая предложила попробовать сдать экзамены во ВГИК. Так Резо стал студентом режиссерского курса Марлена Хуциева. Во время обучения познакомился с Федором Бондарчуком. Это дало возможность юноше стать вторым режиссером на съемках культового фильма «9 рота». Резо Гигинеишвили в роли второго режиссера работал и на проекте «Обитаемый остров». Трижды женат, отец 2-х дочерей: Марии (2006), Нины (2011) – и сына Ивана (2013). Супруга сегодня – бизнесвумен Надежда Оболенцева. До выхода на экраны первого полнометражного фильма Резо был задействован как клипмейкер различных звезд и начинающих певцов российской эстрады. Дебютной самостоятельной работой режиссера стал фильм «Жара» (2006). В этом же году на экраны вышел фильм Резо Гигинеишвили «9 месяцев», где он сам снялся в роли врача медцентра. Продюсер 17 проектов, среди которых – «Любовь с акцентом» (2012), «Сын за отца» (2014), «Лапси» (2018). Режиссер фильмов «Любовь с акцентом», «Про любовь», «Без границ». Обладатель приза фестиваля «Кинотавр» 2017 за лучшую режиссуру («Заложники»).