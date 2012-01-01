Последний бой (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Их четверо, они солдаты дошедшие до Берлина, сейчас они объединены одной целью — взять Берлин, уничтожить логово нацистов к которому они стремились все четыре года войны и вернуться на Родину.



Последний бой смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.