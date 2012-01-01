Последний бой
Wink
Фильмы
Последний бой

Последний бой (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.02012, Последний бой
Военный, Драма137 мин18+

О фильме

Их четверо, они солдаты дошедшие до Берлина, сейчас они объединены одной целью — взять Берлин, уничтожить логово нацистов к которому они стремились все четыре года войны и вернуться на Родину.

Последний бой смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний бой»