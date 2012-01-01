Последний бой (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.02012, Последний бой
Военный, Драма137 мин18+
О фильме
Их четверо, они солдаты дошедшие до Берлина, сейчас они объединены одной целью — взять Берлин, уничтожить логово нацистов к которому они стремились все четыре года войны и вернуться на Родину.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ИШРежиссёр
Иван
Шурховецкий
- Актёр
Александр
Марушев
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- Актёр
Яков
Шамшин
- Актёр
Дмитрий
Сергин
- ЕФАктёр
Евгений
Филимонов
- ИВАктриса
Ирина
Веришко
- ТШАктёр
Тадас
Шимилёв
- ЭСАктёр
Эдуард
Сергиеня
- ДЧАктёр
Денис
Чернорицкий
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЧПродюсер
Павел
Чуркин
- АКХудожница
Анастасия
Каримулина
- МНХудожник
Марат
Нигматуллин
- РГОператор
Рафик
Галеев
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов