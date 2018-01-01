Wink
Последний бой
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний бой»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний бой»

Режиссёры

Иван Шурховецкий

Режиссёр

Актёры

Александр Марушев

Актёр
Степан Бекетов

АктёрАбросимов
Яков Шамшин

Актёр
Дмитрий Сергин

Актёр
Евгений Филимонов

Актёр
Ирина Веришко

Актрисанемка
Тадас Шимилёв

Актёр
Эдуард Сергиеня

Актёр
Денис Чернорицкий

АктёрКонстантин Симонов
Сергей Уманов

Актёрполковник

Сценаристы

Ариф Алиев

Сценарист

Продюсеры

Вячеслав Муругов

Продюсер
Резо Гигинеишвили

Продюсер
Максим Королев

Продюсер
Павел Чуркин

Продюсер

Художники

Анастасия Каримулина

Художница
Марат Нигматуллин

Художник

Операторы

Рафик Галеев

Оператор

Композиторы

Вадим Маевский

Композитор
Александр Туркунов

Композитор