Биография

Максим Королев – российский продюсер. Коренной москвич 1976 года рождения. Является продюсером Премии киноизобразительного искусства, носящей название «Белый квадрат», основанной совместно Минкультуры, Фондом культуры и «ВВП Альянс». Продюсер Максим Королев имеет диплом хореографического училища в столице (сейчас МГАХ), по окончании которого выступал на сцене в составе балетной труппы ГАБТ, а затем вплотную занялся продюсированием международных фестивалей (Канны, Болгария и др.). О себе рассказывать не любит, но на страничках в соцсетях обязательно сообщает, что является заядлым кошатником. Фильмы Максима Королева – обладатели многочисленных наград. К примеру, короткометражная лента «Люди из камня» (2007 г.), снятая Леонидом Рыбаковым, была признана лучшей на 5-м международном кинофестивале стран АТР во Владивостоке «Меридианы Тихого» и получила главный приз кинокритиков на «Кинотавре», а также заслужила награды на фестивалях в Испании и Германии. В 2014 г. «послужной список» пополнился значимой продюсерской работой, в которой он принял участие совместно с Федором Бондарчуком, а также Дмитрием Рудовским. Речь о картине «Да и да», снятой Валерией Гай Германикой. Крупнейшая работа последних лет – продюсирование телевизионного сериала «Северное сияние», эпизоды которого постепенно выходят на экран с 2018 г.