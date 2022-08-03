В 1962 году состоялась встреча, определившая судьбу кинематографа. Молодой критик и режиссер французской новой волны Франсуа Трюффо взял серию интервью у своего кумира Альфреда Хичкока. Трюффо был одержим идеей доказать, что Хичкок на самом деле — один из величайших творцов и новаторов.

