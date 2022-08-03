Хичкок/Трюффо
Wink
Фильмы
Хичкок/Трюффо

Хичкок/Трюффо (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.12015, Хичкок/Трюффо
Ужасы80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В 1962 году состоялась встреча, определившая судьбу кинематографа. Молодой критик и режиссер французской новой волны Франсуа Трюффо взял серию интервью у своего кумира Альфреда Хичкока. Трюффо был одержим идеей доказать, что Хичкок на самом деле — один из величайших творцов и новаторов.

Страна
Россия
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хичкок/Трюффо»