Биография

Андрей Лёвин – российский актер, родился летом 1981 года в городе на Неве. Лауреат II открытого конкурса артистов эстрады, проходившего в Санкт-Петербурге. Номинирован на высшую театральную премию «Золотой софит». Андрей родился в интеллигентной ленинградской семье. Его родители работали переводчиками. В детстве артистичному мальчику несказанно повезло: он учился в одном классе с Яной Штокбант, отец которой возглавлял знаменитый ленинградский театр «Буфф». Уже в школьные годы Андрей играл в спектаклях, поставленных профессионалами. После школы Лёвин учился в театральной академии родного города. Получив диплом, актер пришел работать в любимый театр. В «Буффе» Лёвин принимает участие в детских постановках и в спектаклях для взрослой аудитории. Актер обладает прекрасной пластикой и врожденным чувством юмора, за что его и любят многочисленные зрители всех возрастов. Лёвин женат, у него есть дочь с необыкновенным именем Агата. В фильмотеке Андрея – около 60-ти работ. Кинокарьера актера началась в 1998 году с фильма «Тоталитарный роман». Лёвин часто играет роли иностранцев. В фильме «Батальонъ» актер сыграл немецкого офицера, а в «Молодой гвардии» – ефрейтора. Среди известных проектов Лёвина – фильмы и сериалы «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Секретная служба Его Величества», «Чужой». Дубляж художественных и мультипликационных фильмов актер расценивает в качестве совершенствования профессионального мастерства и относится к этой работе со всей серьезностью. В его активе – более 150 персонажей.