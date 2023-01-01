Андрей Лёвин
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 11 июля 1981 г. (43 года)
Биография
Андрей Лёвин – российский актер, родился летом 1981 года в городе на Неве. Лауреат II открытого конкурса артистов эстрады, проходившего в Санкт-Петербурге. Номинирован на высшую театральную премию «Золотой софит». Андрей родился в интеллигентной ленинградской семье. Его родители работали переводчиками. В детстве артистичному мальчику несказанно повезло: он учился в одном классе с Яной Штокбант, отец которой возглавлял знаменитый ленинградский театр «Буфф». Уже в школьные годы Андрей играл в спектаклях, поставленных профессионалами. После школы Лёвин учился в театральной академии родного города. Получив диплом, актер пришел работать в любимый театр. В «Буффе» Лёвин принимает участие в детских постановках и в спектаклях для взрослой аудитории. Актер обладает прекрасной пластикой и врожденным чувством юмора, за что его и любят многочисленные зрители всех возрастов. Лёвин женат, у него есть дочь с необыкновенным именем Агата. В фильмотеке Андрея – около 60-ти работ. Кинокарьера актера началась в 1998 году с фильма «Тоталитарный роман». Лёвин часто играет роли иностранцев. В фильме «Батальонъ» актер сыграл немецкого офицера, а в «Молодой гвардии» – ефрейтора. Среди известных проектов Лёвина – фильмы и сериалы «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Секретная служба Его Величества», «Чужой». Дубляж художественных и мультипликационных фильмов актер расценивает в качестве совершенствования профессионального мастерства и относится к этой работе со всей серьезностью. В его активе – более 150 персонажей.
Фильмография
Актёр
- 9.1
Финник2022, 83 мин
- 7.9
Панда и Крош2021
- 9.0
Урфин Джюс возвращается2019, 73 мин
- 8.4
Монсики2018
- 7.9
Пиратская школа2018
- 8.8
Приключения Пети и волка2018
- 9.1
Синдбад. Пираты семи штормов2016, 74 мин
- 9.0
Урфин Джюс и его деревянные солдаты2016, 87 мин
- 8.5
Хичкок/Трюффо2015, 80 минБесплатно
- 9.2
Смешарики2014
- 9.2
Смешарики: Пин-код2012
- 9.1
Белая стрела2007, 94 минБесплатно
- 6.7
Тот, кто смотрит2024, 79 минБесплатно
- 7.8
Разбой2023, 78 мин
- 8.0
Последний наемник2023, 102 минБесплатно
- 7.9
Бекки в Ярости2023, 80 мин
- 7.9
SуперКопы: Миссия «Бабушка»2023, 87 мин
- 5.9
Проклятое наследие2023, 99 мин
- 8.0
Блуждающая земля 22023, 166 мин
- 8.3
Супермозг2023, 81 минБесплатно
- 8.1
Миссия в Москве2023, 117 мин
- 8.2
Круиз. В поисках сокровищ2022, 62 мин
- 9.1
Братцы Кролики: Пасхальный переполох2022, 72 мин
- 8.8
Домовята: Навстречу приключениям2022, 80 мин
- 9.2
Котики2022, 85 минБесплатно
- 8.3
Сказка о красавице Весне2022, 84 мин
- 8.9
Малышка на др�айве2022, 104 минБесплатно
- 8.0
Наша зима2022, 110 мин
- 7.9
Не звезди!2022, 89 мин
- 7.4
Третий не лишний2022, 93 мин
- 7.8
Убойная игра2021, 77 минБесплатно
- 7.4
Путешествие на Запад: Поединок веры2021, 81 минБесплатно