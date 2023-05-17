Блуждающая земля 2
Wink
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Блуждающая земля 2
8.12023, Liu lang di qiu 2
Фантастика, Драма166 мин18+
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Блуждающая земля 2 (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Приквел китайского фантастического эпика о невероятном проекте по смене орбиты нашей планеты — подальше от умирающего Солнца. В 2044 году Объединенное правительство Земли принимает беспрецедентное решение: установить на поверхность планеты 10 000 мощных двигателей и отправить ее в путешествие к галактике Альфа Центавра, которое займет не одну тысячу лет. Не все земляне довольны этим решением — кто-то предпочитает «цифровые» методы продолжения цивилизации. Не помогают общему делу и атаки террористов. Но самое главное препятствие — разрушение Луны, которая мешает приступить к активной фазе проекта. Теперь его успех зависит от астронавтов, собирающихся уничтожить спутник Земли.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
166 мин / 02:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блуждающая земля 2»