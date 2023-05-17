8.12023, Liu lang di qiu 2
Фантастика, Драма166 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Блуждающая земля 2 (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Приквел китайского фантастического эпика о невероятном проекте по смене орбиты нашей планеты — подальше от умирающего Солнца. В 2044 году Объединенное правительство Земли принимает беспрецедентное решение: установить на поверхность планеты 10 000 мощных двигателей и отправить ее в путешествие к галактике Альфа Центавра, которое займет не одну тысячу лет. Не все земляне довольны этим решением — кто-то предпочитает «цифровые» методы продолжения цивилизации. Не помогают общему делу и атаки террористов. Но самое главное препятствие — разрушение Луны, которая мешает приступить к активной фазе проекта. Теперь его успех зависит от астронавтов, собирающихся уничтожить спутник Земли.
СтранаКитай
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время166 мин / 02:46
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ФГРежиссёр
Франт
Гво
- ДУАктёр
Джеки
У
- Актёр
Энди
Лау
- ЛСАктёр
Ли
Сюэцзянь
- ШИАктёр
Ша
И
- НЛАктёр
Нин
Ли
- ВЧАктриса
Ван
Чжи
- ЧЯАктриса
Чжу
Яньманьцзы
- ЭФАктёр
Энди
Френд
- ВЖАктриса
Ван
Жоси
- ВМАктёр
Виталий
Макарычев
- ГГСценарист
Гун
Гээр
- ФГСценарист
Франт
Гво
- ЕЖСценарист
Е
Жучан
- ГГПродюсер
Гун
Гээр
- ЛЦПродюсер
Ли
Цзе
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ИМАктёр дубляжа
Игорь
Мосюк
- ВЧХудожник
Ван
Чжицзянь
- ГАХудожник
Гао
Ан
- ЧКМонтажёр
Чун
Ка-Фай
- ЕЖМонтажёр
Е
Жучан
- ЯТМонтажёр
Янь
Тинтин
- МЛОператор
Майкл
Лю
- РЧКомпозитор
Рок
Чэнь