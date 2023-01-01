Борис Хасанов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 22 мая 1973 г. (51 год)
Биография
Борис Хасанов – актер театра, кино и дубляжа, родился 22 мая 1973 года. Фильмография насчитывает 20 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 140 ролей дубляжа. Известность актеру принесли роли в военной драме «Первый после Бога», многосерийных фильмах «Троцкий», «Подлинная история русской революции», «Ворона» и др. В 1999 году стал выпускником академии искусств в Уфе. Участвовал в постановках Театра комедии в Санкт-Петербурге и «Балтийского дома». Первым фильмом Бориса Хасанова стал популярный многосерийных детектив «Тайны следствия». В 2005 году снялся в военной драме «Первый после Бога» в роли офицера. В 2006 году на экраны вышел еще один сериал с участием актера «Столыпин... Невыученные уроки». Небольшая роль Борису Хасанову досталась в многосерийном криминальном детективе «Чужой». Партнерами по съемочной площадке стали С. Горобченко, Д. Паламарчук, И. Иванов, Н. Андреев. В 2020 году исполнил роль царя в фильме «Шерлок в России». Актер профессионально занимался озвучиванием иностранных фильмов и мультфильмов. Его голосом говорят герои таких популярных кинокартин, как «Пряности и страсти», «Невидимый гость», «Новый папа» и др. Борис Хасанов женат на актрисе Гульназ Насыровой.
Фильмография
Актёр дубляжа
- 7.8
Папа из спецназа2023, 98 мин
- 6.6
Миссия ассасина2023, 83 мин
- 8.3
Чужак2023, 100 мин
- 8.0
Блуждающая земля 22023, 166 мин
- 8.3
9 жизней2022, 92 мин
- 9.1
Дом Дракона2022
- 7.7
Золотой конвой2022, 117 мин
- 7.5
Отряд «Призрак»2022, 100 мин
- 7.8
Шрамы Парижа2022, 102 мин
- 5.5
Беспредельщики2021, 97 мин
- 6.0
Призрак монахини из Борли2021, 80 минБесплатно
- 7.1
Прирожденный убийца2020, 105 минБесплатно
- 7.1
Ловушка разума2019, 83 минБесплатно
- 9.3
Напарницы: Астрид и Рафаэлла2019
- 7.5
Морские паразиты2019, 93 минБесплатно
- 8.3
Золотой трон2019, 111 мин
- 7.0
Пришелец из Сказки2019, 96 минБесплатно
- 7.7
Дебошир2018, 90 мин
- 8.3
Коллекторы2018, 92 мин
- 7.8
Макбет2015, 108 мин