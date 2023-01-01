Биография

Борис Хасанов – актер театра, кино и дубляжа, родился 22 мая 1973 года. Фильмография насчитывает 20 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 140 ролей дубляжа. Известность актеру принесли роли в военной драме «Первый после Бога», многосерийных фильмах «Троцкий», «Подлинная история русской революции», «Ворона» и др. В 1999 году стал выпускником академии искусств в Уфе. Участвовал в постановках Театра комедии в Санкт-Петербурге и «Балтийского дома». Первым фильмом Бориса Хасанова стал популярный многосерийных детектив «Тайны следствия». В 2005 году снялся в военной драме «Первый после Бога» в роли офицера. В 2006 году на экраны вышел еще один сериал с участием актера «Столыпин... Невыученные уроки». Небольшая роль Борису Хасанову досталась в многосерийном криминальном детективе «Чужой». Партнерами по съемочной площадке стали С. Горобченко, Д. Паламарчук, И. Иванов, Н. Андреев. В 2020 году исполнил роль царя в фильме «Шерлок в России». Актер профессионально занимался озвучиванием иностранных фильмов и мультфильмов. Его голосом говорят герои таких популярных кинокартин, как «Пряности и страсти», «Невидимый гость», «Новый папа» и др. Борис Хасанов женат на актрисе Гульназ Насыровой.