Пришелец из Сказки (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Школьники открывают портал, через который на Землю попадает беглец из другого измерения, которого преследуют беспощадные охотники за головами. Дети пытаются найти способ спасти пришельца и отправить обратно в его мир.
СтранаПольша
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ТШРежиссёр
Томаш
Шафраньски
- ММАктёр
Мацей
Маковски
- ШРАктёр
Шимон
Радзимерски
- ВКАктёр
Вероника
Качмарчик
- КБАктриса
Камила
Буяльска
- АДАктриса
Алиция
Домбровска
- НГАктёр
Николай
Грабовски
- ЛМАктёр
Лукаш
Матецки
- ПЯАктёр
Пётр
Януш
- ПКАктёр
Пётр
Казимерчик
- ЯААктёр
Януш
Анджеевски
- ТШСценарист
Томаш
Шафраньски
- МКПродюсер
Марчин
Ксобеч
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОФАктриса дубляжа
Ольга
Федорова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- МГОператор
Михал
Грабовски