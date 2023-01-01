Биография

Юлия Рудина – российская актриса, известная ролями в кино и театре. Родилась 12 сентября 1974 года в городе Ленинграде. Будущая актриса долгое время не могла определиться с профессией. Высшее образование она получила по специальности «учительница младших классов», но после вуза не пошла работать в школу, а выучилась вначале на вокалистку, а затем и на актрису – в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Свои первые роли Юлия Рудина сыграла на подмостках Александринского театра, в который была принята на работу в конце 90-х. Среди самых известных спектаклей с ее участием – «Пигмалион», «Женитьба», «Маленькие трагедии». Рудина состоит в браке с актером Алексеем Федькиным. Карьера в кино началась в 1998 году с эпизодической роли в «Улицах разбитых фонарей» – первом сериале с Юлией Рудиной. За ним последовали проекты «Империя под ударом», «Убойная сила». Однако первую в своем послужном списке роль на экране Рудина получила только через 10 лет – в картине «Соло для пистолета с оркестром». Широкая аудитория знает актрису по таким сериалам, как «Закрытая школа», «Ментовские войны – 5», «Подземный переход». Также известна по роли Роуз Лешер в детективном телесериале «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». На данный момент продолжает активно сниматься в кино.