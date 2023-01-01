Юлия Рудина
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 12 сентября 1974 г. (50 лет)
Биография
Юлия Рудина – российская актриса, известная ролями в кино и театре. Родилась 12 сентября 1974 года в городе Ленинграде. Будущая актриса долгое время не могла определиться с профессией. Высшее образование она получила по специальности «учительница младших классов», но после вуза не пошла работать в школу, а выучилась вначале на вокалистку, а затем и на актрису – в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Свои первые роли Юлия Рудина сыграла на подмостках Александринского театра, в который была принята на работу в конце 90-х. Среди самых известных спектаклей с ее участием – «Пигмалион», «Женитьба», «Маленькие трагедии». Рудина состоит в браке с актером Алексеем Федькиным. Карьера в кино началась в 1998 году с эпизодической роли в «Улицах разбитых фонарей» – первом сериале с Юлией Рудиной. За ним последовали проекты «Империя под ударом», «Убойная сила». Однако первую в своем послужном списке роль на экране Рудина получила только через 10 лет – в картине «Соло для пистолета с оркестром». Широкая аудитория знает актрису по таким сериалам, как «Закрытая школа», «Ментовские войны – 5», «Подземный переход». Также известна по роли Роуз Лешер в детективном телесериале «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». На данный момент продолжает активно сниматься в кино.
Фильмография
Актриса
- 9.2
Царевны и Таинственная гостья2023, 30 минБесплатно
- 8.2
Оксен2023
- 9.0
Мальчик-дельфин2021, 79 минБесплатно
- 8.5
ДиноСити2020
- 9.4
Счастье в конверте2019, 98 мин
- 9.0
Урфин Джюс возвращается2019, 73 мин
- 8.4
Монсики2018
- 9.0
Царевны2018
- 9.0
Урфин Джюс и его деревянные солдаты2016, 87 мин
- 8.8
Малышарики2015
- 6.9
Носферату. Ужас ночи2010, 77 мин
- 9.1
Лунтик и его друзья2006
- 8.0
Яд2004
- 8.4
Ларго Винч: Гнев прошлого2024, 95 мин
- 8.1
Фантастическое путешествие2024, 96 мин
- 5.6
Замок дьявола2024, 108 мин
- 8.9
Как приручить монстров2023, 74 минБесплатно
- 7.9
Бекки в Ярости2023, 80 мин
- 9.4
Белая птица: Новое чудо2023, 115 мин
- 7.0
Заклятие. Зло внутри2023, 95 минБесплатно
- 7.0
Дом-ловушка2023, 84 минБесплатно
- 8.2
Оксен2023
- 7.1
Очень плохая семейка2023, 92 минБесплатно
- 6.5
Проклятие дома с призраками2022, 94 мин
- 7.4
Спринтер2022, 82 мин
- 8.7
Лунный человек2022, 116 мин
- 7.8
Та еще семейка2022, 83 минБесплатно
- 7.8
Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней2022, 75 минБесплатно
- 6.0
Призрак монахини из Борли2021, 80 минБесплатно
- 8.1
А�рмия мертвых в Пусане2021, 109 мин
- 6.5
Пусть все горит2021, 110 минБесплатно
- 6.4
В кольце времени2020, 78 минБесплатно
- 8.1
Маленькая страна2020, 107 мин