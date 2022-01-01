Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Китайское фэнтези о знаменитом судье Ди, которому нужно раскрыть убийство, совершенное самим Царем Преисподней. В городе Вэйчжоу переполох — исчез местный ростовщик. Говорят, что он забрел на пир к Царю Преисподней и его растерзали демонические гости торжества. К тому же среди жителей ходят слухи, что таким образом духи наказывают Китай за политику, которую ведет императрица У Цзэтянь. Разгневанная такими домыслами, она отправляет расследовать это дело самого судью Ди. Приехав в Вэйчжоу, тот находит карту, по которой ростовщик собирался найти сокровища. Все улики указывают, что случай не такой простой, как могло показаться на первый взгляд. Вы тоже сможете разгадать тайну города, когда будете смотреть фильм «Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней» (2022) онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ФИРежиссёр
Фан
Инхуа
- ХГАктёр
Хэ
Ган
- ЦНАктриса
Цзинь
Нин
- ЧЦАктёр
Чжан
Цюаньдань
- ГВАктёр
Гэбриел
Вон
- ЦДАктёр
Цуй
Дунчэнь
- ЦКАктёр
Цзю
Кун
- КЛАктриса
Кун
Линь
- ЮЧАктёр
Юэнь
Чун-Янь
- ЧМАктриса
Чжан
Мэйэ
- ФСАктёр
Фан
Сюйши
- ЦДСценарист
Цуй
Дунчэнь
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина