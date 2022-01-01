Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Китайское фэнтези о знаменитом судье Ди, которому нужно раскрыть убийство, совершенное самим Царем Преисподней. В городе Вэйчжоу переполох — исчез местный ростовщик. Говорят, что он забрел на пир к Царю Преисподней и его растерзали демонические гости торжества. К тому же среди жителей ходят слухи, что таким образом духи наказывают Китай за политику, которую ведет императрица У Цзэтянь. Разгневанная такими домыслами, она отправляет расследовать это дело самого судью Ди. Приехав в Вэйчжоу, тот находит карту, по которой ростовщик собирался найти сокровища. Все улики указывают, что случай не такой простой, как могло показаться на первый взгляд. Вы тоже сможете разгадать тайну города, когда будете смотреть фильм «Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней» (2022) онлайн на Wink.



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