Монсики (мультсериал, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
О�строва Монсиленда представляют собой воплощения настроений. Здесь есть море Любви, Зловулкан, поляна Грусти, облака Счастья, остров Уныния, пещеры Жадности, где водятся страхи, засасывающее болото Зависти, вечно холодный Пик Зазнайства и безжизненная пустыня Лени. Проблема в том, что острова притягивают Монсиков помимо их воли, — стоит лишь человечкам впасть в соответствующее эмоциональное состояние!
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультсериалы
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Мария
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