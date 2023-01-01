Биография

Михаил Черняк – актер театра и кино, театральный режиссер, мастер дубляжа, известный радиоведущий. Озвучивал мультипликационных персонажей в анимационных сериалах «Трансформеры», «Смешарики», «Котополис». Снялся в нескольких популярных российских сериалах. Будущий артист родился в Ленинграде в 1964 г. С раннего детства он любил читать стихи с выражением и артистизмом. Родители даже записывали творческие выступления сына на магнитофонную пленку. В школьные годы мальчик мастерски пародировал голоса любимых героев советского мультфильма «Ну, погоди!». Первые роли Михаил Черняк исполнил в постановках ленинградского Театра юношеского творчества. Подготовкой к поступлению в театральный вуз юноша занимался с М. Давыдовой. Окончив школу, он успешно сдал экзамены и стал студентом ЛГИТМиКа. В 1985 г. артист получил диплом вуза и начал работать в Молодом театре. В кино актер начал сниматься в 1992 г. Первые значимые роли стали появляться в его фильмографии лишь с 2001 г. В популярных отечественных сериалах Михаил Черняк исполнил второстепенных, но харизматичных персонажей. Его можно увидеть в телепроектах «Улицы разбитых фонарей – 3», «Агентство \"Золотая пуля\"», «Тайны следствия – 3», «Морские дьяволы – 1», «Дорожный патруль – 4», «Принцип Хабарова», «Ленинград 46», «Лучшие враги». Главную роль актер исполнил в 2005 г. в комедии «Холодильник и другие»."