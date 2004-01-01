Алеша Попович и Тугарин Змей (мультфильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
Анимационное фэнтези, с которого началась легендарная серия о «Трех богатырях». Древний Ростов. У местного попа рождается сын, которого нарекают Алешей. Малыш растет не по дням, а по часам и отличается богатырской силой, которая порой играет с ним злую шутку и несет разрушения. Вот и план повзрослевшего Алеши по изгнанию из Ростова захватчиков-басурман терпит фиаско – Тугарин Змей и его орда уходят, оставив город в руинах и украв казну. Чтобы доказать свою состоятельность, Попович решает вернуть золото и отправляется искать разбойников. А вслед за ним увязываются дед Тихон и красавица Любава со своей бабулей и ослом. За приключениями пестрой компании вы можете наблюдать онлайн в хорошем качестве, когда будете смотреть мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004) в сервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Бронзит
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- Актёр
Константин
Бронзит
- ЛМАктриса
Лия
Медведева
- Актриса
Наталья
Данилова
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ТИАктриса
Татьяна
Иванова
- Сценарист
Максим
Свешников
- Сценарист
Константин
Бронзит
- АБСценарист
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Глезин
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- Монтажёр
Константин
Бронзит
- ТПОператор
Татьяна
Присяч
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков