Алеша Попович и Тугарин Змей (мультфильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Анимационное фэнтези, с которого началась легендарная серия о «Трех богатырях». Древний Ростов. У местного попа рождается сын, которого нарекают Алешей. Малыш растет не по дням, а по часам и отличается богатырской силой, которая порой играет с ним злую шутку и несет разрушения. Вот и план повзрослевшего Алеши по изгнанию из Ростова захватчиков-басурман терпит фиаско – Тугарин Змей и его орда уходят, оставив город в руинах и украв казну. Чтобы доказать свою состоятельность, Попович решает вернуть золото и отправляется искать разбойников. А вслед за ним увязываются дед Тихон и красавица Любава со своей бабулей и ослом. За приключениями пестрой компании вы можете наблюдать онлайн в хорошем качестве, когда будете смотреть мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004) в сервисе Wink.



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