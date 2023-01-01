Биография

Александр Боярский – продюсер, режиссер и актер. Известен в качестве одного из создателей и руководителя российской мультипликационной студии «Мельница». Получил образование в Ленинградском институте киноинженеров (закончил в 1987 году). В 1992 выступил одним из учредителей студии звукозаписи «Миди-Синема», в 1999 совместно с кинопродюсером Сергеем Сельяновым создал студию «Мельница». Александр Боярский – лауреат первого приза фестиваля в Аннси (1998 год). В 2014 году награжден премией Правительства РФ, в 2015 году – премией Президента РФ за работу по развитию российской мультипликации. В 2016 году получил награду анимационной премии «Икар». Многие анимационные фильмы Александра Боярского, спродюсированные им, вдохновлены старинными русскими сказками и легендами. Наилучшие оценки заслужили «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Приключения Лунтика и его друзей», «Карлик Нос», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (по сказке Леонида Филатова), «Барбоскины», «Царевны». С 2011 года продюсер озвучивает некоторые роли в своих мультфильмах (чаще всего говорит за Серого Волка), в некоторых исполняет песни персонажей.