Александр Боярский
- Карьера
- Актёр, Сценарист, Продюсер, Композитор
- Дата рождения
- 28 сентября 1957 г. (67 лет)
Биография
Александр Боярский – продюсер, режиссер и актер. Известен в качестве одного из создателей и руководителя российской мультипликационной студии «Мельница». Получил образование в Ленинградском институте киноинженеров (закончил в 1987 году). В 1992 выступил одним из учредителей студии звукозаписи «Миди-Синема», в 1999 совместно с кинопродюсером Сергеем Сельяновым создал студию «Мельница». Александр Боярский – лауреат первого приза фестиваля в Аннси (1998 год). В 2014 году награжден премией Правительства РФ, в 2015 году – премией Президента РФ за работу по развитию российской мультипликации. В 2016 году получил награду анимационной премии «Икар». Многие анимационные фильмы Александра Боярского, спродюсированные им, вдохновлены старинными русскими сказками и легендами. Наилучшие оценки заслужили «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Приключения Лунтика и его друзей», «Карлик Нос», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (по сказке Леонида Филатова), «Барбоскины», «Царевны». С 2011 года продюсер озвучивает некоторые роли в своих мультфильмах (чаще всего говорит за Серого Волка), в некоторых исполняет песни персонажей.
Фильмография
Актёр
- 9.2
Иван Царевич и Серый Волк 52022, 74 минБесплатно
- 9.5
Иван Царевич и Серый Волк 42019, 84 мин
- 9.5
Три богатыря и Наследница престола2018, 81 мин
- 9.0
Урфин Джюс и его деревянные солдаты2016, 87 мин
- 9.5
Крепость: щитом и мечом2015, 73 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 32015, 74 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 22013, 70 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
Сценарист
- 9.3
Три богатыря и Пуп Земли2023, 85 минБесплатно
- 9.2
Иван Царевич и Серый Волк 52022, 74 минБесплатно
- 9.0
Урфин Джюс возвращается2019, 73 мин
- 9.4
Три богатыря и принцесса Египта2017, 68 мин
- 9.4
Три богатыря и Морской царь2016, 73 мин
- 9.0
Урфин Джюс и его деревянные солдаты2016, 87 мин
- 9.5
Крепость: щитом и мечом2015, 73 мин
- 9.4
Три богатыря: Ход конем2014, 71 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 22013, 70 мин
- 9.4
Три богатыря на дальних берегах2012, 68 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 9.4
Три богатыря и Шамаханская царица2010, 73 мин
- 9.4
Илья Муромец и Соловей-Разбойник2007, 76 мин
- 9.5
Добрыня Никитич и Змей Горыныч2006, 65 мин
- 9.4
Алеша Попович и Тугарин Змей2004, 75 мин
- 9.4
Карлик Нос2003, 78 мин
- 9.2
Царевны и Таинственная гостья2023, 30 минБесплатно
- 9.3
Три богатыря и Пуп Земли2023, 85 минБесплатно
- 9.2
Барбоскины Team2022, 81 минБесплатно
- 9.2
Ив�ан Царевич и Серый Волк 52022, 74 минБесплатно
- 9.5
Иван Царевич и Серый Волк 42019, 84 мин
- 9.0
Урфин Джюс возвращается2019, 73 мин
- 9.5
Три богатыря и Наследница престола2018, 81 мин
- 9.4
Три богатыря и принцесса Египта2017, 68 мин
- 9.4
Три богатыря и Морской царь2016, 73 мин
- 9.0
Урфин Джюс и его деревянные солдаты2016, 87 мин
- 9.5
Крепость: щитом и мечом2015, 73 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 32015, 74 мин
- 9.4
Три богатыря: Ход конем2014, 71 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 22013, 70 мин
- 9.4
Три богатыря на дальних берегах2012, 68 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 9.0
Барбоскины2011
- 9.4
Три богатыря и Шамаханская царица2010, 73 мин
- 9.2
Про Федота стрельца, удалого молодца2008, 73 мин
- 9.4
Илья Муромец и Соловей-Разбойник2007, 76 мин