Мультфильм Царевны и таинственная гостья (2023)

9.22023, Царевны и Таинственная гостья
Мультфильм30 мин0+
Превратившиеся в животных царевны должны вновь стать людьми и спасти из плена директора Кощея. Красочная сказка «Царевны и Таинственная гостья» — мультфильм в коротком метре, расширяющий вселенную популярного детского сериала.

На острове Дивногорье готовятся к праздничному балу в честь Всеволшебного дня. Мальчики выбирают для девочек подарки, а те, в свою очередь, наряжаются для торжества. Царевны планируют прийти на бал в костюмах и гриме животных, но еще не знают, что праздник им собирается испортить коварная Марфуша. Девушка-оборотница с детства мечтала учиться в Дивногорье, но, не получив приглашения, затаила обиду. Теперь она превращает царевен в животных, в которых они нарядились, а Кощея — в черного ворона. Девушкам предстоит опасное приключение, чтобы вызволить директора из плена и вновь обрести магические способности.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
4.2 IMDb

