Мультфильм Царевны и таинственная гостья (2023)
О фильме
Превратившиеся в животных царевны должны вновь стать людьми и спасти из плена директора Кощея. Красочная сказка «Царевны и Таинственная гостья» — мультфильм в коротком метре, расширяющий вселенную популярного детского сериала.
На острове Дивногорье готовятся к праздничному балу в честь Всеволшебного дня. Мальчики выбирают для девочек подарки, а те, в свою очередь, наряжаются для торжества. Царевны планируют прийти на бал в костюмах и гриме животных, но еще не знают, что праздник им собирается испортить коварная Марфуша. Девушка-оборотница с детства мечтала учиться в Дивногорье, но, не получив приглашения, затаила обиду. Теперь она превращает царевен в животных, в которых они нарядились, а Кощея — в черного ворона. Девушкам предстоит опасное приключение, чтобы вызволить директора из плена и вновь обрести магические способности.
Какие опасности их поджидают, вы узнаете, когда будете смотреть «Царевны и Таинственная гостья» (2023) онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время30 мин / 00:30
Рейтинг
- АСАктриса
Анна
Слынько
- АКАктриса
Алёна
Кононова
- ИОАктриса
Ирина
Обрезкова
- ЕЧАктриса
Елизавета
Чабан
- Актриса
Юлия
Рудина
- НТАктриса
Наталья
Терешкова
- АБАктёр
Александр
Быковский
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- СКАктёр
Станислав
Концевич
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ИКСценарист
Иордан
Кефалиди
- АССценарист
Александр
Синицын
- МНСценарист
Максим
Нестеров
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- АКМонтажёр
Антон
Кобзарь
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков