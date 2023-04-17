Мультфильм Царевны и таинственная гостья (2023)

Превратившиеся в животных царевны должны вновь стать людьми и спасти из плена директора Кощея. Красочная сказка «Царевны и Таинственная гостья» — мультфильм в коротком метре, расширяющий вселенную популярного детского сериала.



На острове Дивногорье готовятся к праздничному балу в честь Всеволшебного дня. Мальчики выбирают для девочек подарки, а те, в свою очередь, наряжаются для торжества. Царевны планируют прийти на бал в костюмах и гриме животных, но еще не знают, что праздник им собирается испортить коварная Марфуша. Девушка-оборотница с детства мечтала учиться в Дивногорье, но, не получив приглашения, затаила обиду. Теперь она превращает царевен в животных, в которых они нарядились, а Кощея — в черного ворона. Девушкам предстоит опасное приключение, чтобы вызволить директора из плена и вновь обрести магические способности.



Какие опасности их поджидают, вы узнаете, когда будете смотреть «Царевны и Таинственная гостья» (2023) онлайн на Wink.



