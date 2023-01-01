Биография

Наталья Терешкова — актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 15 августа 1985 года. Фильмография насчитывает более 20 ролей в полнометражных картинах и сериалах и порядка 200 ролей дубляжа. Известна по ролям в рейтинговых сериалах «Школа», «Молодежка». В 2007 году стала выпускницей театрального вуза в Ярославле. Спустя год переехала в российскую столицу. Наталья Терешкова с 2012 года занимается дубляжом. Ее голосом за кадром говорят герои таких фильмов, как «1+1», «Полночь в Париже», «Тепло наших тел», «Афера под прикрытием». Озвучивает также мультфильмы и компьютерные игры. Первым фильмом Натальи Терешковой стала многосерийная экранизация романа «Доктор Живаго», в котором актриса снялась в эпизодической роли. Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые актеры О. Меньшиков, Ч. Хаматова, О. Янковский. Одну из ключевых ролей Наталья Терешкова исполнила в сериале режиссера В. Гай Германики «Школа» 2010 года. Сериал вызвал общественный резонанс, а роль принесла Терешковой номинацию на премию «Золотой носорог». Актриса также снялась в популярных сериалах, таких, как детектив «Терминал», медицинская драма «Склифосовский», спортивная комедия «Молодежка».