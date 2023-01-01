Наталья Терешкова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 15 августа 1985 г. (39 лет)
Биография
Наталья Терешкова — актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 15 августа 1985 года. Фильмография насчитывает более 20 ролей в полнометражных картинах и сериалах и порядка 200 ролей дубляжа. Известна по ролям в рейтинговых сериалах «Школа», «Молодежка». В 2007 году стала выпускницей театрального вуза в Ярославле. Спустя год переехала в российскую столицу. Наталья Терешкова с 2012 года занимается дубляжом. Ее голосом за кадром говорят герои таких фильмов, как «1+1», «Полночь в Париже», «Тепло наших тел», «Афера под прикрытием». Озвучивает также мультфильмы и компьютерные игры. Первым фильмом Натальи Терешковой стала многосерийная экранизация романа «Доктор Живаго», в котором актриса снялась в эпизодической роли. Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые актеры О. Меньшиков, Ч. Хаматова, О. Янковский. Одну из ключевых ролей Наталья Терешкова исполнила в сериале режиссера В. Гай Германики «Школа» 2010 года. Сериал вызвал общественный резонанс, а роль принесла Терешковой номинацию на премию «Золотой носорог». Актриса также снялась в популярных сериалах, таких, как детектив «Терминал», медицинская драма «Склифосовский», спортивная комедия «Молодежка».
Фильмография
- 7.5
Время расплаты2023, 88 мин
- 8.0
Последний наемник2023, 102 минБесплатно
- 8.3
Дьявол в деталях. Дело Миранды2023, 121 минБесплатно
- 7.6
Очень плохая девчонка2023, 98 мин
- 8.3
Чужак2023, 100 мин
- 7.5
Взломщик2023, 88 мин
- 8.2
Призраки прошлого2023, 86 мин
- 6.1
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы2023, 99 минБесплатно
- 7.7
Разговоры с друзьями2022
- 9.1
Дом Дракона2022
- 9.2
Все о Докторе Тан2022
- 5.9
Спуск: Новая глава2022, 81 минБесплатно
- 8.1
Сын2022, 117 минБесплатно
- 6.6
Астрал. Сомния2022, 82 минБесплатно
- 7.8
Грани любви2022, 99 минБесплатно
- 8.0
Наша зима2022, 110 мин
- 8.6
Вышка2022, 102 мин
- 9.0
Мой тигр2022, 89 мин
- 6.9
Возрожденные2022, 93 минБесплатно
- 6.2
Опасный друг2022, 76 минБесплатно